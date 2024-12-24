رسالة رومانسية من كندة علوش لعمرو يوسف في عيد ميلاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة كندة علوش عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صوراً تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف حرصت من خلالها على تهنئته بعيد ميلاده.

ووجّهت كندة من خلال تعليقها على الصور رسالة رومانسية لعمرو قالت فيها: “عيد ميلاد سعيد لحبيبي، وصديقي المفضل ومساحتي الآمنة”.

وتابعت: “أنت كل شيء بالنسبة ليا، حياتي مميزة معاك إحنا مع بعض في السرّاء والضرّاء والمرض والصحة حتى يفرّقنا الموت”.

يُذكر أن فيلم “نزوح” هو آخر أعمال كندة علوش الفنية، حيث من المقرر عرضه في 31 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، على إحدى المنصات الرقمية.

والفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان، وتم تصويره في تركيا، وهو بطولة: كندة علوش، سامر المصري، هالة زين، نزار العاني، دارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار، وتدور أحداثه في سوريا خلال الحرب في السنوات الماضية، حيث يدمّر صاروخ سقف منزل الفتاة “زينة” (هالة زين) ذات الـ14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت ضوء النجوم، وتقيم علاقة صداقة مع “عامر” (نزار العاني) الصبي في المنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها “هالة” (كندة علوش) على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها “معتز” (سامر المصري) الذي يرفض أن يتحول الى لاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.