اتهام سرقة فكرة “توأم روحي”.. المؤلفة ترد بحسم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ردّها الأول على حكم المحكمة بثبوت اقتباسها فكرة فيلم “توأم روحي” الذي قدّمه الفنان حسن الرداد قبل أربعة أعوام، علّقت المؤلفة أماني التونسي على الحكم بتغريمها لاقتباس الفيلم من رواية بعنوان “عابر”، قائلةً: “لم أكن أعلم أن هناك قضية من الأساس، والحكم صدر غيابياً، وفي الاستئناف سأقدّم أوراقاً تُثبت براءتي”.

وأضافت: “تقدّم مؤلف رواية “عابر” منذ فترة بشكوى الى نقابة المهن السينمائية، ثم سحب الشكوى بعد تقديمي أوراقاً تُثبت صحة كلامي”.

وأردفت التونسي بالقول: “بيقول إن “توأم روحي” اتعرض في أغسطس ٢٠٢١ وأنا أمتلك شهادة عرض الفيلم وهي قبل طرح روايته غير أن العرض الخاص للفيلم كان في ١٩ أغسطس عام ٢٠٢٠ وكان نسبة الحضور ٢٥٪ عشان الكورونا، وهو كتابه نزل معرض الكتاب في ٢٠٢١”.

وكانت محكمة الدائرة الخامسة الكلية في محكمة القاهرة الاقتصادية، قد قضت بأن المؤلفة أماني التونسي اقتبست فكرة فيلم “توأم روحي” من رواية “عابر” المحمية قانونياً لمؤلفها محمد السيد رحمة.

يُذكر أن فيلم “توأم روحي” عُرض في دور السينما في 19 آب/أغسطس عام 2020، وهو بطولة: حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن.