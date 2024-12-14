شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح وعمرو سليم على المسرح الكبير فى دار الأوبرا.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إيمانا من الثقافة المصرية بضرورة دعم ومساندة العاملين بقطاعاتها المختلفة قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد تنظيم حفل للنجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الموسيقار عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر يخصص دخله لصالح صندوق تأمين العاملين بالأوبرا ويقام فى الثامنة مساء الأحد 15 ديسمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج نخبة من أعمال مدحت صالح الشهيرة التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية ضخمة، منها: زي ما هي حبها، بحلم على قدي، حبيبي يا عاشق، يتقال، المليونيرات، النور مكانه في القلوب، وعدى، بالإضافة إلى عدد من أعمال الطرب التراثية التى اشتهر بأدائها.

من جانبه أعرب النجم مدحت صالح عن سعادته بالتواجد المنتظم على مسرح الأوبرا التى وصفها بمنارة الثقافة والإبداع الجاد، مؤكداً حرصه على اختيار برنامج فنى متجدد ومميز ينال إعجاب الجمهور.

وكان مدحت صالح قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا بقصر القبة الرئاسى، وقدم مجموعة من أغانيه، أبرزها: بعيد عنك لام كلثوم، النور مكانه في القلوب، مليونيرات، أسف على الأحلام ، يا جميل ياللي هنا لمحمد فوزي، وغيرها من الأغاني، واختتم الحفل بأغنية "أنا ابن مصر".

وكان مدحت صالح قد قدم حفلا غنائيا مؤخرا بافتتاح مهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدمته الإعلامية جاسمين طه زكي وأخرجه مهدي السيد، وقدم باقة كبيرة من أغانيه ومنها "كوكب تاني" و"المليونيرات" و"حبيبي يا عاشق" و"زى ما هي حبها" و"العصفورة" و"لحظة تاريخية"، واختتم الحفل بأغنية "ابن مصر" وسط تفاعل كبير من الجمهور.