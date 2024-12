شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من إعلان ترشيحات "جولدن جلوب".. هذه الأفلام المتوقع ترشيحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفصلنا ساعات للإعلان عن ترشيحات جوائز الـ جولدن جلوب فى دورته الـ 82، ومع وجود العديد من الأفلام التي من الممكن أن يتم ترشيحها نرصد أهم الأعمال المتوقع ظهورها في قائمة الترشيحات المنتظرة:

فيلم سينمائي – فئة دراما

"The Brutalist"

"Conclave"

"Dune: Part Two"

"Gladiator II"

"Hard Truths"

"Sing Sing"

فيلم سينمائي – فئة كوميدي أو موسيقي

"Anora"

"Challengers"

"Emilia Pérez"

"A Real Pain"

"Saturday Night"

"Wicked"

فيلم أنيميشن

"Flow"

"Inside Out 2"

"Memoir of a Snail"

"Piece by Piece"

"Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl"

"The Wild Robot"