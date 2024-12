شكرا لقرائتكم خبر عن عامر خان من مهرجان البحر الأحمر: ارتكبت أخطاء في مسيرتي الفنية وتعملت منها والان مع تفاصيل الخبر

عقد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة بالسعودية اليوم الخميس جلسة حوارية لنجم بوليوود عامر خان، وأدارت الجلسة الإعلامية رايا أبي راشد.

وقال عامر خان خلال الجلسة، إنه ارتكب العديد من الأخطاء في اختيار أدواره، ولكنه تعلم من أخطائه ودائما ما يطلب أن يقرأ السيناريو بالكامل قبل أن يشارك فيه.

وعن تحضيراته للشخصيات، أوضح عامر خان أنه يدرس الشخصية وتاريخها ويذاكرها، حتى يعرف نبرة صوت الشخصية وشكلها وطريقة أدائها.

وأشار عامر خان إلى أن كل دور من أدواره يعتبر تحدي وأن مسيرته مليئة بالتحديات، مؤكدا أنه دوما ما يدخل التصوير وهو متوتر وقلق وخائف، ولكنه دائما ما يكون متحمسا ومندفعا أيضا.

وأكمل عامر خان أن فيلم دانجال كان تحديا كبيرا بالنسبة له وفيلم وبي كي أيضا لانه لعب دور شخص من الفضاء، وكان عليه أن يتعامل بانه لا يفهم طبيعة الاشياء من حوله، مشيرا إلى أن عمره وقتها كان 44 وقدم دور شاب في الـ18 عام، قائلا: "الحمدلله نجحت في ذلك".

وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أسماء متحدثين إضافيين سيشاركون في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الذي يقام في "البلد" جدة التاريخية خلال.

وتضم قائمة المتحدثين في الجلسات الحوارية جلسة عن الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، كما تتضمن مجموعة من ألمع نجوم السينما، ومن بينهم، المرشحة لجائزة الأوسكار إميلي بلانت (OPPENHEIMER) والتي ستكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام، بالإضافة إلى الممثلة الحائزة على عدة جوائز بريانكا تشوبرا جوناس (Head of State)، والممثل والمغني نيك جوناس (Power Ballad)، والممثلة والمخرجة أوليفيا وايلد (Don’t Worry Darling)، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ميشيل يوه فيلمها (Everything Everywhere All at Once).



عامر خان



عامر خان بمهرجان البحر الأحمر