شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Beetlejuice Beetlejuice على HBO ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت منصة HBO Max عرض فيلم Beetlejuice Beetlejuice، من إخراج تيم بيرتون فى ديسمبر المقبل، وذلك بعدما تم تأكيد عرض العمل الذى عُرض لأول مرة فى دور السينما فى أوائل سبتمبر الماضى بعد 36 عامًا من إصدار الفيلم الأصلى.

ووفقًا لتقرير Deadline، سيُعرض فيلم Beetlejuice Beetlejuice على Max فى 6 ديسمبر، وسيُعرض لأول مرة على HBO فى الليلة التالية 7 ديسمبر المقبل.

يشهد فيلم Beetlejuice Beetlejuice لم شمل تيم بيرتون مع مايكل كيتون ووينونا رايدر وكاثرين أوهارا، ولكن هذه المرة أيضًا تشارك فيه نجمة Wednesday جينا أورتيجا.

يتتبع الفيلم التكملة ثلاثة أجيال من عائلة ديتز وهم يعودون إلى وينتر ريفر، حيث تفتح ابنة ليديا (رايدر) أستريد (أورتيجا) عن طريق الخطأ بوابة الحياة الآخرة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتى فإن فيلم "Beetlejuice Beetlejuice" تكلف 100 مليون دولار، ليسجل أحد أفضل افتتاحيات شهر سبتمبر، حيث كان فيلم Deadpool & Wolverine هو ثاني أفضل الافتتاحيات في سبتمبر والتي وصلت لـ 211.4 مليون دولار، بينما حقق فيلم Inside Out 154.2 مليون دولار في الافتتاحية ليسجل المركز الرابع.

وكانت قد كشفت نجمة سلسلة أفلام X-Men هالى بيرى عن سبب عدم ظهور شخصيتها في فيلم Deadpool & Wolverine، فى الفترة التى سبقت إصدار الفيلم، تكهن المعجبون بأن شخصية ستورم التي تؤديها بيري قد تظهر في الفيلم، خاصة لارتباطها بعالم فوكس إلى جانب شخصية Wolverine التي يؤديها النجم العالمى هيو جاكمان.