شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس: تركت عزاء والدتى لاستكمال عرض مسرحية سنة مع الشغل اللذيذ والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفنان فاروق فلوكس، أنه شارك فى عدد كبير من المسرحيات منها "الواد سيد الشغال" و"سنة مع الشغل اللذيذ"، الذى كان يقدمها وتوفيت والدته أثناء عرضها، موضحاً: "توفيت والدتى وذهبت إلى المسرح وتركت العزاء لأن هناك التزام واتفاق، ووالدى كان غاضباً منى ولكن ما باليد حيلة، ووقتها قدمت شخصيتى على خشبة المسرح وأنا حزين.

وأضاف فاروق فلوكس خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى فى برنامج واحد من الناس على قناة الحياة: "بعد انتهاء العرض توجه الفنان إبراهيم سعفان إلى الجمهور وأكد لهم أن والدتى توفت وأننى أصريت على حضور العرض المسرحى وسط عاصفة من التصويت.

وكشف فاروق فلوكس أسباب ابتعاده عن الفن خلال السنوات الأخيرة موضحاً أنه منذ عام 2017 غاب عن الفن ولكنه لم يعتزل قائلاً: "ظروفي الصحية حالت دون الاستمرار في التمثيل، وأقول للجمهور وحشتونى وإن شاء الله سأقدم مونو دراما، وأنا فنان مسرحي بالدرجة الأولي واتمني لكم السعادة".

وشدد فاروق فلوكس على أن هناك عددا كبيرا من النجوم فى ختام حياتهم لم يجدوا الاهتمام والرعاية، منهم إسماعيل يس وعبد الفتاح القصري وزينات صدقى قائلاً: "الحمد لله على ما جنيته فى حياتى والفن كان رقم واحد بالنسبة لى"، مضيفاً: "هذا العصر والفلوس الكثيرة لفنانين شباب، فبعضهم موهوب والمهم أن يكون هناك تكامل وتعاون مع منظومة العمل من فنانيين ونقابة".

واعتبر فاروق فلوكس أحمد حلمى هو الفنان الكوميدى المفضل له وأيضا الفنان أحمد مكي، كما يرى أن هناك نجوم أخذوا أكثر من حقهم، فيما يعتبر ياسمين عبد العزيز أفضل فنانة كوميدية، وأعرب عن حبه للنجمة نيللى كريم كممثلة بوجه عام وكذلك الفنانة ليلى عز العرب.