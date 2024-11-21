شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات الفنانة انتصار: كنت أحتاج لحضن والدتي وذات نقطة تحول فى مشوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة انتصار تريند مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث، بعد حديثها أمس عن والدتها، وخوفها منها، وكيف كانت تتعامل معها لتظل قوية في نظرها، فضلا عن حديثها عن علاقتها بأولادها وكيفية تعاملها معهم.

وقالت انتصار خلال تصريحات إن والدتها السبب فيما وصلت له اليوم، مشيرة إلى أنها لم تحضنها بشكل كافي طوال حياتها، وكانت تخشي أن تقول لها كلمة "بحبك" حتي تظل قوية في نظر نفسها، ولكنها اكتشفت بعدما كبرت أنها مازالت تحتاج إلى حضنها.

أما عن علاقتها بأولادها، قالت: "بحب أولادي لدرجة لا أحد يتصورها، ولكني أفضل دائماً الولد عن البنت، ممدوح نجلي هو من يحمل اسم العيلة ويتحمل المسؤولية ودائماً يتصدر في أي مشكلة، على عكس البنات بمجرد أن تتزوج تنسب إلى عائلة زوجها".

وعن نجاح راجل وست 6 ستات بكل أجزائه قالت، " كان مغامرة جديدة، دخلت هذا العمل في عمر وخرجت منه في عمر ثاني، وهذا ينطبق على كل أبطال العمل، فالجميع كان متحمس للعمل، وهو من أنجح الأعمال التي قدمتها".

وتحدثت عن مسلسل "ذات" الذي قدمته مع الفنانة نيللي كريم قائلة، " ذات اعتبرتها نقطة تحول في مشواري الفني، لأنني قدمت 3 أو 4 أعمار داخل المسلسل، فكل 7 حلقات كانت بعمر مختلف، لذلك فهو من المحطات الفارقة في حياتي الفنية ".

وأكدت الفنانة انتصار أنها تحترم خصوصيتها، وبسبب المعاكسات الكثيرة، قدمت بلاغ في مباحث الانترنت قائلة، "ليه يبقا فيه فنان مشهور ويتشم، أنا لما قدمت البلاغ لاقيت مشاكل كثيرة وبلاغات عدة بقصص صعبة للفتيات".