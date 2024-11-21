على جابر مفاجأة العروض المباشرة من Arabs Got Talent.. وهذا ما كشفه عن وضعه الصحي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2024 02:59 مساءً - بدأت مرحلة جديدة من برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent مساء أمس الأربعاء، حيث بدأت مرحلة العروض المباشرة التي يتم Yذاعتها على طريقة اللايف.

ظهور مفاجىء لعلي جابر

وشهدت أولى حلقات البرنامج مفاجأة كبيرة حيث انضم للبرنامج الإعلامي علي جابر، ويعتبر هذا الظهور هو الأول بعد تعرضه لوعكة صحية كبيرة اضطرته للغياب عن المشاركة في الموسم السابع من البرنامج الذي تم إذاعة أولى حلقاته في أكتوبر الماضي.

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على جابر يروي تفاصيل علاجه

على هامش البرنامج أجرى على جابر لقاءً مصوراً كشف فيه عن رحلة علاجه قائلاً "الحمد لله علاجي وعودتي إلى حياتي الطبيعية كانت مش سهلة، هذا كلّه من الله وممتن امتنان شديد لكل المحبين، واللي تمنى لي اللطف والخير".

وتابع حديثه قائلاً "صار فيه ناس كتير ليهم جميل عليا ما بقدر أرده، وكنت كتير فخور في عائلتي، مشتاق لنجوى كتير وناصر وباسم وكلهم أصحابي، بس بالبرنامج عندي ملاحظات عليهم".

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تغييرات لجنة التحكيم

يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج شهدت العديد من التغييرات للموسم السابع وذلك بغياب الإعلامي علي جابر لأسباب صحية وانضمام باسم يوسف إلى اللجنة بدلاً من أحمد حلمي مع استمرار كلا من نجوى كرم وناصر القصبي.

جدير بالذكر أن الموسم السابع من Arabs Got Talent يأتي ضمن ثلاث مراحل هي: مرحلة تجارب الأداء وقوامها 5 حلقات، تليها 4 حلقات لمرحلة نصف النهائي، وحلقة أخيرة ختامية يتوّج فيها الفائز باللقب، ويتم بث الحلقات المباشرة لأول مرة من الرياض.

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