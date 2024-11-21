شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة المشاغبين وريا وسكينة وبكيزة وزغلول محطات مضيئة فى مسيرة سهير البابلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم، الذكرى الثالثة لوفاة الفنانة سهير البابلى، حيث رحلت عن عالمنا فى عام 2021، بعد صراع طويل مع المرض، الفنانة سهير البابلى سطرت اسمها فى عالم الفن بأحرف من نور بعد أن تربعت أعواما طويلة وسط النجمات اللاتى قدمن الكوميديا بالفطرة.



سهير البابلي

سهير البابلي

ولدت الفنانة سهير حلمي إبراهيم البابلي في 14 فبراير عام 1937، بمحافظة دمياط مركز فارسكور وانتقلت إلى مدينة المنصورة لتعيش وسط عائلتها، وكان والدها معلم رياضيات وناظر مدرسة ثانوية، ووالدتها ربة منزل، وكانت تمتلك منذ طفولتها موهبة تقليد الفنانين.

التحقت سهير البابلي بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وتتلمذت على يد أساتذة كبار بالمعهد مثل عبد الرحيم الزرقاني وحمدي غيث ونبيل الألفي، وبدأت مسيرتها فور تخرجها عام 1957.

وتنوعت أعمال سهير البابلي بين مسرح وسينما وتليفزيون، وقدمت الفنانة الرحلة إلى جمهور نحو 12 مسرحية وحوالي 40 فيلمًا و15 مسلسلًا.

ومن أهم أعمالها فى عالم السينما أفلام جناب السفير، لحظة ضعف، أميرة حبي أنا، حدوتة مصرية، العاطفة والجسد، نهر الحب، يوم من عمري، أخطر رجل في العالم، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، وفى الدراما التليفزيونية بكيزة وزغلول، الحقيقة، قلب حبيبة، وتوالت الأحداث العاصفة، عم حمزة، وجراح عميقة، شهادة ميلاد

كما كانت لها جولات وصولات فى عالم المسرح، حيث قدمت مسرحية ريا وسكينة، ومدرسة المشاغبين، الدخول بالملابس الرسمية، ع الرصيف، مصيدة لرجل متزوج.