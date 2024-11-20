براءة السائق المتهم في قضية الممثلة هلا السعيد بمحكمة الإستئناف

ميرنا وليد - بيروت - قضت محكمة الاستئناف المصرية ببراءة سائق متهم بالتحرش بالممثلة والإعلامية هلا السعيد أثناء توصيلها على محور الضبعة بمحافظة الجيزة، بعد معارضة إستئنافية على حكم سابق بحبسه سنة.

تعود الواقعة إلى شهر أيار الماضي، حين نشرت هلا السعيد فيديو عبر حسابها، تتهم فيه السائق بالتحرش أثناء الرحلة، وأشارت إلى أنه أوقف السيارة وخلع بعض ملابسه، مبررًا ذلك بمعاناته من مرض السكري، في جلسة المحاكمة، دافع محامي المتهم بأن ما حدث كان سوء فهم، موضحًا أن موكله يعاني من حالة صحية تتطلب التوقف بشكل متكرر، وأضاف أن الجهات المختصة أعادت للسائق سيارته بعد فحصها، مؤكدًا عدم صحة الإدعاءات، بتسليم موكله سيارته، بعد قرار التحفظ عليها لفحصها.

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