بعد عروض رائعة.. إليكم أسماء المشتركين الذين تأهلوا إلى نهائيات Arabs Got Talent

ميرنا وليد - بيروت - مع إنتهاء العرض المباشر الاول، و المرحلة الاولى من التصفيات النهائية برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع ، إختار الجمهور كل من فرقة UDI DANCE، و المشاترك يحيى زغبي، و المشتركة سهيلة.



و حصلت UDI DANCE على اعلى نسبة تصويت، لتتاهل بذلك إلى المرحلة النهائية من البرنامج إلى جانب فرقة URBAN VERBUNK التي حصلت على الـ BUZZ الذهبي من الغعلامي اللبناني علي جابر.

و بعد التشاور في ما بينهم، إختارت فرقة التحكيم يحيى زغبي ليتاهل مع المستركين الباقين إلى نهائيات Arabs Got Talent.