ميرنا وليد - بيروت - مع إنتهاء العرض المباشر الاول، و المرحلة الاولى من التصفيات النهائية برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع ، إختار الجمهور كل من فرقة UDI DANCE، و المشاترك يحيى زغبي، و المشتركة سهيلة.
و حصلت UDI DANCE على اعلى نسبة تصويت، لتتاهل بذلك إلى المرحلة النهائية من البرنامج إلى جانب فرقة URBAN VERBUNK التي حصلت على الـ BUZZ الذهبي من الغعلامي اللبناني علي جابر.
و بعد التشاور في ما بينهم، إختارت فرقة التحكيم يحيى زغبي ليتاهل مع المستركين الباقين إلى نهائيات Arabs Got Talent.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عروض رائعة.. إليكم أسماء المشتركين الذين تأهلوا إلى نهائيات Arabs Got Talent لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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