ميرنا وليد - بيروت - فاجأت فرة URBAN VERBUNK الراقصة، الفنانة اللبنانية نجوى كرم بإختيارهم لإحدى أغانيها الشهيرة من أجل عرضهم على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع خلال العروض المباشرة،و هي أغنية "مافي نوم"، و قدموا عليها عرض اكثر من رائع و خيالي.
و بعدج إنتهاء العرض، بدأت نجوى حديثها بالقول :" حببتوني رجعتو بالاغنية بعد كل هلوقت"، لتفاجئهم بعدها بالقول أنها ستعيد توزيع اغنيتها "ما في نوم" لتوم بتصوير كليب جديد لها معهم، ما ترك اعضاء الفرقة بحالة من الفرح و السعادة.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تقرر إعادة توزيع أغنيتها "مافي نوم" بسبب هؤلاء المستركين في Arabs Got Talent .. فما القصة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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