بعد عرضهم الرائع.. علي جابر يفاجئ فرقة URBAN VERBUNK بهذه الخطوة المميزة

ميرنا وليد - بيروت - خطفت فرقة URBAN VERBUNK الاضواء على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع في مرحلة التصفيات، من خلال عرض راقص خيالي على الماء بإنسجام و تناسق و حرفية.



و بعد إنتهاء العرض قام الإعلامي اللبناني علي جابر بمقاطعة الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن الكلام اثناء إعطائها رايها بما قدموهن ليعطيهم الـ BUZZ الذهبي، ليتاهلوا إلى النهائيات مباشرةً.

و قات فرقة URBAN VERBUNK بالإحتفال بعد هذه المفاجأة الكبيرة من علي جابر وسط أجواء من الفرح.

و كان قد تعرض أحد أعضاء فرقة BARTIGERS لموقف المحرج على المسرح أثناء العروض المباشرة الخاصة ببرنامج ARABS GOT TALENT.

وأثناء العرض الذي يقوم على تقديم حركات "لياقة بدنية"، تمزقت ملابس أحد المشاركين، ألا أنه أتم العرض على أكمل وجه.

من ناحية أخرى، أشار الإعلامي اللبناني علي جابر، أنه كان يتوقع أن يستمتع أكثر، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك توافق بين اللحن والرقص الإستعراضي، وهذا ما أكده كان من الإعلامي باسم يوسف وناصر القصبي، أما الفنانة نجوى كرم، أشارت إلى أنها كان تتوقع عرضاً أقوى وأجمل، معلقة "كان عبالي شوفكن أحلى".