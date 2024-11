شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل الكوري سونج جاي ريم والجنازة 14 نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الممثل الكوري الجنوبي سونج جاي ريم عن عمر يناهز 39 عامًا، اليوم 12 نوفمبر الجارى، حيث أكدت شرطة سيونج دونج في سيول أن سونج قد عُثر عليه متوفى في شقته في نفس المنطقة.

وبينما عُثر على رسالة من صفحتين في مكان وفاة سونج جاي ريم، ذكرت السلطات أنه لم يتم الكشف عن أي علامات على وجود جريمة قتل، وأن التحقيقات جارية لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

اكتسب سونج جاي ريم شهرة بعد ظهوره لأول مرة في فيلم "Actresses" عام 2009 واكتسب شهرة واسعة النطاق بدوره في الدراما عام 2012 "The Moon Embracing the Sun".

وعزز أداء سونج المؤثر في مسلسلات مثل "Two Weeks" و"Unkind Ladies" ومؤخرًا "Queen Woo" مكانته كممثل محترم في صناعة الترفيه الكورية، كما اكتسب سونج حب العديد من المعجبين من خلال ظهوره في عروض مثل "We Got Married".

من المقرر أن تقام مراسم جنازة الممثل الكورى سونج جاي ريم في 14 نوفمبر الجارى، وأعرب المعجبون والزملاء على حد سواء عن حزنهم على فقدان هذا النجم الموهوب.