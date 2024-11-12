مصطفى قمر يكشف رفضه لتقديم حفلات التسعينيات

كشف المطرب مصطفى قمر عن سبب رفضه لتقديم حفلات التسعينات والتى يقدمها أبناء جيله حميد الشاعري وهشام عباس وحسام حسني.

وقال مصطفى قمر خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثي : أرفض تقديم حفلات التسعينيات لكوني لا أحب أن يتم حصري فى فترة معينة وهي التسعينيات.

وأضاف قمر: أنا قدمت بعد التسعينيات تجارب عديدة ناجحة ومميزة وألبومات حققت نجاحات كبيرة أبرزها ألبوم “منايا” وحريم كريم وغيرها من التجارب التى فاقت التوقعات.

وتابع: لذلك أرفض تقديم كل هذه النوعية من الحفلات لإني مش مطرب تسعيناتي فقط.

كشفت منصة watch it عن موعد عرض فيلم “أولاد حريم كريم” الذى من المقرر طرحه يوم 15 نوفمبر الجاري ، وذلك بعد النجاح الذى حققه فى دور العرض السينمائية.

وفيلم "أولاد حريم كريم" هو الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم” والعمل من بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وشهد العمل غياب عدد من الشخصيات ومنها ياسمين عبد العزيز وريهام عبد الغفور وادوارد ، إضافة الي الفنان الراحل طلعت زكريا .

وفيلم "حريم كريم" عرض عام 2005 ، ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة .

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