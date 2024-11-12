أحمد السعدني يحلّ أزمة أمينة خليل في رمضان

بعد فترة من البحث والتوقف عن بدء التصوير، نجحت الشركة المنتجة لمسلسل "لام شمسية"؛ للفنانة أمينة خليل، في التعاقد مع النجم أحمد السعدني على المشاركة في المسلسل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

و تعاقد السعدني على المشاركة في مسلسل "لام شمسية" بطولة أمينة خليل، جاء بعد مفاوضات مع عدد من النجوم الذين اعتذروا عن عدم المشاركة فيه لارتباطهم بأعمال فنية أخرى، وأن أحمد السعدني قَبِل المشاركة في العمل فور معرفته بفكرته، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال أيام.

يُذكر أن أحمد السعدني غاب عن الموسم الرمضاني الماضي، حيث كان آخر أعماله الفنية، مسلسل "سره الباتع"، الذي عُرض في 2023 من إخراج خالد يوسف، وشارك في بطولته كلٌ من: أحمد فهمي، حسين فهمي، حنان مطاوع، أحمد عبدالعزيز، وريم مصطفى.

كما غابت أمينة خليل عن الموسم الرمضاني الماضي، وكان آخر أعمالها الفنية، مسلسل "الهرشة السابعة"، الذي عُرض في رمضان 2023، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وشارك في بطولته كلٌ من: محمد شاهين، علي قاسم، محمد محمود، وعايدة رياض.

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