شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواي وزندايا أبطال فيلم كريستوفر نولان القادم.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن انضمام كل من النجمة العالمية آن هاثاواي والنجمة العالمية زندايا، إلى طاقم عمل فيلم المخرج العالمي كريستوفر نولان القادم، والمقرر أن يلعبا دول البطولة في الفيلم الجديد الذي سبق وانضم الى فريق البطولة مات ديمون وتوم هولاند.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة deadline، سيتم إطلاق الفيلم بتقنية Imax في 17 يوليو 2026، ويتوافق هذا التاريخ مع عدد من أفلام نولان التي كان لها تواريخ إصدار مماثلة في الماضي، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في أوائل عام 2025، لكن المصادر تشير إلى أن الخطوط العريضة أو تفاصيل الفيلم التي تم نشرها حتى الآن ليست كاملة، ويتم الاحتفاظ بالتفاصيل طي الكتمان.

وسيكون هذا أول فيلم لـ زندايا مع المخرج والثالث لـ هاثاواي، التي ظهرت في فيلم The Dark Knight Rises لعام 2012 وفيلم Interstellar لعام 2014، وكان عام 2024 مزدحمًا لـ هاثاواي حيث عرض لها فيلم الإثارة Mother’s Instinct إلى جانب Jessica Chastain وفيلم Amazon The Idea of You.