جورج وأمل كلوني: لحظات رومانسية في سان تروبيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يتمكن الممثل الأميركي جورج كلوني أن يبعد عن زوجته أمل علم الدين بينما كانا يستمتعان بعطلة نهاية الأسبوع في سان تروبيه بفرنسا.

وشارك موقع “Hello” تفاصيل عطلتهما التي امضياها في مطعم “لا كابان بامبو” على شاطئ بامبلون، وهو المطعم المفضل لدى الزوجين، حيث انضم إليهما أصدقائهما بينما كانا يستمتعان بتناول الغداء.

وارتدت أمل فستاناً من مجموعة “ستيلا مكارتني” لموسم 2015، بينما ارتدى جورج سروالاً كريمياً وقميص بولو أسود.

أظهر كل من أمل وجورج مودتهما لبعضهما البعض بينما كانا يمشيان إلى جانب المطعم متشابكي الأيدي. وعند طاولتهما، عانقت أمل زوجها، بينما لفّ جورج ذراعه حولها ليُبقيها قريبة منه.

وأشاد كلوني في وقت سابق بزوجته على السجادة الحمراء، في حفل “The Albies” من تنظيم “مؤسسة كلوني للعدالة” التي أسسها الثنائي عام 2016.

وقال الممثل الأميركي (63 عامًا) لمجلة “بيبول”: “سأدعم أي شيء تشارك فيه زوجتي. إنها دائماً على الجانب الصحيح من التاريخ، وأنا دائماً فخور جداً بالتواجد في نفس الغرفة معها مهما كان الأمر، وهذا حدث حيث نتمكن من تركيز كل الاهتمام على الأشخاص الذين لا يحصلون على الاهتمام الكافي”.

وعلّقت المحامية البريطانية (46 عاماً) من أصل لبناني: “إنه مدافع رائع، ويعني لي الكثير أن أتمكن من القيام بهذا العمل معاً، وأن يساعد في إحياء بعض القصص التي نرويها الليلة”.