ميرنا وليد - بيروت - في إطار مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة، أقيمت ندوة صحافية سلطت الضوء على مسيرة الممثلة المصرية سوسن بدر الفنية وحياتها الشخصية، وشاركت فيها.

وخلال الندوة، كشفت سوسن بدر عن إسمها الحقيقي وهو "سوزان أبو طالب" مشيرة إلى أن إسم غريب بالنسبة لها، وقالت: "استغربت الاسم لأنه ليس شائعًا بين الصعايدة، فهو يبدو أكثر من كونه اسمًا عائليًا. كان لدي فضول كبير لمعرفة سبب اختيار والدي له، وقد غيرته لأن اسم سوسن شعرت أنه يناسبني أكثر".

كما إعترفت سوسن بدر أنها تخاف من الأمراض والتعرض للظلم، وفقدان الشغف في الحياة، لكنها أكدت أناه لا تخاف من الموت.

كانت هذه تفاصيل خبر سوسن بدر تكشـ ـف إسمها الحقيقي: "ليس شائعاً في الصعيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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