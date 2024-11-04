الأمير ويليام يزور جنوب أفريقيا مجدداً .. وما علاقة الأميرة ديانا ؟

ميرنا وليد - بيروت - يبدأ ولي العهد البريطاني الأمير ويليام زيارة لجنوب أفريقيا اليوم الاثنين، حيث سيتحدث مع نشطاء البيئة والصيادين المحليين. تتضمن الزيارة توزيع جائزته السنوية "إيرث شوت" بقيمة 1.2 مليون دولار على خمس منظمات تقديراً لابتكاراتها البيئية.

سيشارك الأمير ويليام أيضاً في قمة عالمية حول الحياة البرية وسيزور معهداً لعمليات الإنقاذ في البحار خلال زيارته التي تستمر 4 أيام في كيب تاون، كما سيسلط الضوء على جهود حراس الأحراش في الحفاظ على البيئة.

تجدر الإشارة إلى أن وليام لديه ارتباط عاطفي بأفريقيا، حيث زارها لأول مرة بعد وفاة والدته الأميرة ديانا في 1997، وشارك مع زوجته كيت في أنشطة بيئية في كينيا عام 2010، أسس جائزة "إيرث شوت" في 2020 من خلال منظمته الملكية لتشجيع الأفكار الجديدة لحل المشاكل البيئية، وتم تدشينها في 2021.

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