شام الذهبي من هِي هَب: الجمال الحقيقي يبدأ من الداخل

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - بأحرف من ذهب، تخطّ شام الذهبي مسيرتها في مجال طب الجلدية والتجميل، لتبني لنفسها قلعة نجاح مستقلة قوامها العلم، والطموح، وتحديد الوجهة، لكن مسار نجاحها هذا يأتي متوازياً دوماً مع مسار علاقتها الجميلة مع والدتها النجمة أصالة، وهو مسار تعبر عنه بفخر واعتزاز، حتى إننا في حوارنا معها شعرنا كأنما هي والدة الفنانة أصالة وليس العكس، على قدر ما لمسنا من اهتمام وتعلق بها وسعي دائم من قبلها لمنحها السعادة، وكان أن أجابتنا "نعم هي ابنتي"...
لقاؤنا مع الكيميائية وأخصائية الجلدية والبشرة شام الذهبي، كان خلال تواجدها في الرياض للمشاركة في فعالية "هي هب" التي تنظمها مجلة هي تحت مظلة الشركة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، حيث قدمت في ورشة عمل نصائح مهمة حول موضوع العناية بالبشرة والإجراءات التجميلية الأخرى.
في البداية، تبادلنا وشام الحديث عن علاقتها بمجلة الخليج 365؛ إذ إنها من الصديقات الدائمات للمجلة، وعن ذلك قالت لنا "أنا أحب الخليج 365 وأجمل اللقاءات لي كانت مع الخليج 365"...
وعن دوافع تواجدها في فعالية هي هب قالت: "أنا أحب العناية بالبشرة جداً، وأؤمن أن العناية بـالبشرة هي ثاني أهم خطوة يجب أن تكون بعد نمط الحياة الصحي، وأؤمن أن الحفاظ على شكلنا الخارجي وجمالنا يكون عبر الاهتمام ببشرتنا وليس عبر الإجراءات التجميلية، الإجراءات التجميلية يجب أن تكون الخطوة الأخيرة وعندما نحتاجها، لكن الاهتمام بالبشرة هو المهم وأنا اليوم مثلاً لا أضع أي مساحيق تجميل على وجهي فقط مستحضرات العناية بالبشرة، لذا أنا موجودة هنا اليوم لأستمع وأتعلم وأستفيد أكثر في هذا السياق وأفيد غيري أيضاً؛ إذ أقدم خلال الفعالية ورشة عمل خاصة عن الموضوع".
وأضافت: "صولا تحب العناية بالبشرة أكثر مما تتخيلون، وتستخدم الكثير من الكريمات وتستمتع بالاعتناء ببشرتها، ولذلك فإن بشرتها صحية ونضرة دوماً، لذا عندما أجرينا الإجراء التجميلي البسيط في العيادة ظهرت النتائج بشكل جميل لأنها أجريت على أساس جميل ومرتب، وهذا ما أقوله دوماً أن الجمال يبدأ من الداخل، ويأتي بعده الاهتمام بالبشرة ثم الإجراءات الأخرى لتظهر هذا الجمال أكثر".
هكذا علقت شام الذهبي على صورة والدتها وفائق حسن: الموضوع خطير
شام الذهبي التي تعرف عن نفسها عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"شام بنت أصالة الذهبي"، كانت عيناها تلمعان خلال حوارنا معها عندما كانت تتحدث عن والدتها، فكان أن سألناها: "عندما تتحدثين عن أصالة نشعر بأنها هي ابنتك وليس العكس؟" فأجابتنا: "هي فعلاً ابنتي، هذا ما أشعر به تجاهها".
وعما يعنيه لها أن تكون ابنة أصالة قالت: "يعني لي الكثير، أصالة هي الدنيا كلها بالنسبة لي، فأنا كلي صناعة "صولا"، أنا فخورة جداً أنني ابنتها قبل أي شيء آخر في الحياة، وفخورة أنني أجعلها تكون فخورة بي وهذا مهم جداً بالنسبة لي، أن تكون هي فخورة بي، وأن تكون سعيدة بما وصلت إليه وبعلمي ونجاحي".
وسألنا شام في نهاية الحديث عن أغنيتها المفضلة لأصالة: فقالت: "أغنية قد الحروف هي المفضلة بالنسبة لي"، عندها طلبنا منها أن تغنيها لنا فأجابتنا ممازحة: "لا يمكن أن أفعل ذلك، إذا فعلت ذلك فستصبح أصالة غير فخورة بي"... وأنهت اللقاء بضحكة جميلة كعادتها...
يذكر أن شام الذهبي هي ابنة الفنانة أصالة نصري من زوجها السابق أيمن الذهبي، تخصصت في الكيمياء، واتجهت في المجال العملي نحو مجال صناعة المستحضرات التجميلية الطبية والعناية بالبشرة، لتجد فيه شغفها واهتمامها، وهي اليوم رائدة أعمال في هذا المجال، حيث أسست مركزاً خاصّاً بها متخصصاً في مجال الصحة والجمال أسمته Dao Derma.
أما «هي هَبْ» فهو حدث سنوي يقام في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ويقدم برنامجاً غنياً ومتنوعاً يشمل جلسات نقاش ومعارض إبداعية تفاعلية، وحصصاً تعليمية، ويشارك فيه نخبة من الفنّانين والمؤثّرين والشخصيات البارزة في عالم الأزياء والفن والجمال، بالإضافة إلى روّاد الصناعة العالميين والدُور والعلامات التجارية العالمية.
تابعوا معنا أيضاً أول ظهور لحفيدة أصالة بصورة عائلية... أربعة أجيال يجمعهم الحب
لقاؤنا مع الكيميائية وأخصائية الجلدية والبشرة شام الذهبي، كان خلال تواجدها في الرياض للمشاركة في فعالية "هي هب" التي تنظمها مجلة هي تحت مظلة الشركة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، حيث قدمت في ورشة عمل نصائح مهمة حول موضوع العناية بالبشرة والإجراءات التجميلية الأخرى.
حوار وتصوير: عبير بو حمدان
إفادة واستفادة
في البداية، تبادلنا وشام الحديث عن علاقتها بمجلة الخليج 365؛ إذ إنها من الصديقات الدائمات للمجلة، وعن ذلك قالت لنا "أنا أحب الخليج 365 وأجمل اللقاءات لي كانت مع الخليج 365"...
وعن دوافع تواجدها في فعالية هي هب قالت: "أنا أحب العناية بالبشرة جداً، وأؤمن أن العناية بـالبشرة هي ثاني أهم خطوة يجب أن تكون بعد نمط الحياة الصحي، وأؤمن أن الحفاظ على شكلنا الخارجي وجمالنا يكون عبر الاهتمام ببشرتنا وليس عبر الإجراءات التجميلية، الإجراءات التجميلية يجب أن تكون الخطوة الأخيرة وعندما نحتاجها، لكن الاهتمام بالبشرة هو المهم وأنا اليوم مثلاً لا أضع أي مساحيق تجميل على وجهي فقط مستحضرات العناية بالبشرة، لذا أنا موجودة هنا اليوم لأستمع وأتعلم وأستفيد أكثر في هذا السياق وأفيد غيري أيضاً؛ إذ أقدم خلال الفعالية ورشة عمل خاصة عن الموضوع".
الجمال يبدأ من الداخلوتحدثنا مع شام الذهبي عن جمال والدتها أصالة، وعن دور الإجراءات التجميلية في ذلك، وعبرت لنا عن سعادتها بأن الجميع يرى الجمال الذي تتمتع به والدتها أو صولا كما تحب أن تناديها، وقالت لنا: "الحقيقة أنا سعيدة جداً أن "صولا" كانت مثالاً أو قدوة لكل السيدات، فقد رأين سيدة جميلة، حافظت على جمالها وأصبحت أجمل وأجمل مع العمر، وفي الواقع هو ليس إجراء تجميلياً محدداً هو الذي منح "صولا" هذا الشكل الجميل، والدليل أن العديد من السيدات ذهبن عند طبيب التجميل نفسه، ولم يحصلن على النتائج نفسها، فالموضوع ليس بعملية أو إبرة أو إجراء، الموضوع هو أن أصالة وجدت حب حياتها، أحبت "فائق"، وهو أحبها، وهذا منحها السعادة والراحة الداخلية، وهي تهتم كثيراً بصحتها، تتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية، وتمارس الرياضة، وتشرب الكثير من الماء، وكل من يعرف أصالة يعرف كم هي تحب شرب الماء، وهي تهتم كثيراً بصحتها وغذائها وبالتأكيد البشرة".
وأضافت: "صولا تحب العناية بالبشرة أكثر مما تتخيلون، وتستخدم الكثير من الكريمات وتستمتع بالاعتناء ببشرتها، ولذلك فإن بشرتها صحية ونضرة دوماً، لذا عندما أجرينا الإجراء التجميلي البسيط في العيادة ظهرت النتائج بشكل جميل لأنها أجريت على أساس جميل ومرتب، وهذا ما أقوله دوماً أن الجمال يبدأ من الداخل، ويأتي بعده الاهتمام بالبشرة ثم الإجراءات الأخرى لتظهر هذا الجمال أكثر".
هكذا علقت شام الذهبي على صورة والدتها وفائق حسن: الموضوع خطير
هي ابنتي أنا
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A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
شام الذهبي التي تعرف عن نفسها عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"شام بنت أصالة الذهبي"، كانت عيناها تلمعان خلال حوارنا معها عندما كانت تتحدث عن والدتها، فكان أن سألناها: "عندما تتحدثين عن أصالة نشعر بأنها هي ابنتك وليس العكس؟" فأجابتنا: "هي فعلاً ابنتي، هذا ما أشعر به تجاهها".
وعما يعنيه لها أن تكون ابنة أصالة قالت: "يعني لي الكثير، أصالة هي الدنيا كلها بالنسبة لي، فأنا كلي صناعة "صولا"، أنا فخورة جداً أنني ابنتها قبل أي شيء آخر في الحياة، وفخورة أنني أجعلها تكون فخورة بي وهذا مهم جداً بالنسبة لي، أن تكون هي فخورة بي، وأن تكون سعيدة بما وصلت إليه وبعلمي ونجاحي".
وسألنا شام في نهاية الحديث عن أغنيتها المفضلة لأصالة: فقالت: "أغنية قد الحروف هي المفضلة بالنسبة لي"، عندها طلبنا منها أن تغنيها لنا فأجابتنا ممازحة: "لا يمكن أن أفعل ذلك، إذا فعلت ذلك فستصبح أصالة غير فخورة بي"... وأنهت اللقاء بضحكة جميلة كعادتها...
يذكر أن شام الذهبي هي ابنة الفنانة أصالة نصري من زوجها السابق أيمن الذهبي، تخصصت في الكيمياء، واتجهت في المجال العملي نحو مجال صناعة المستحضرات التجميلية الطبية والعناية بالبشرة، لتجد فيه شغفها واهتمامها، وهي اليوم رائدة أعمال في هذا المجال، حيث أسست مركزاً خاصّاً بها متخصصاً في مجال الصحة والجمال أسمته Dao Derma.
أما «هي هَبْ» فهو حدث سنوي يقام في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ويقدم برنامجاً غنياً ومتنوعاً يشمل جلسات نقاش ومعارض إبداعية تفاعلية، وحصصاً تعليمية، ويشارك فيه نخبة من الفنّانين والمؤثّرين والشخصيات البارزة في عالم الأزياء والفن والجمال، بالإضافة إلى روّاد الصناعة العالميين والدُور والعلامات التجارية العالمية.
تابعوا معنا أيضاً أول ظهور لحفيدة أصالة بصورة عائلية... أربعة أجيال يجمعهم الحب
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