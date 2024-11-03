بغياب النجوم.. محمد هنيدي يحتفل بخطبة ابنته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في غياب ملحوظ لنجوم الفن احتفل الفنان محمد هنيدي بخطبة ابنته فريدة، إلى الطبيب حازم فؤاد، وأحيا الحفل مغني المهرجانات أوكا، الذي قدم مجموعة من أغانيه، ووقف إلى جانبه محمد هنيدي ليردد الأغاني معه ويحتفل بخطبة ابنته، كما طلب أوكا من الحضور تقديم رقصة محمد هنيدي التي قدمها في فيلم “الإنس والنمس”.

ولم يحضر أي من أصدقاء هنيدي في الوسط الفني سوى الفنان خالد زكي، واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء المقربين للعروس.

يُذكر أن محمد هنيدي كان قد احتفل بقراءة فاتحة ابنته في شهر تموز (يوليو) الماضي، ونشر صوراً من الحفل الذي اقتصر على أسرتي العروسين.

على جانب آخر، نشر محمد هنيدي على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” منشوراً أعلن من خلاله عودته للمشاركة في موسم رمضان، بعد غياب استمر سبع سنوات منذ آخر أعماله مسلسل “أرض النفاق”.

أعلن هنيدي في منشوره عن اسم المسلسل الذي يحمل اسم “عم قنديل” عنوانًا مؤقتًا.

يذكر أن محمد هنيدي قدم مؤخرا مسرحية “ميوزيكال سكول”، على خشبة مسرح بكر الشدي، في المملكة العربية السعودية، ضمن مسرحيات جولة المملكة 2024، والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض.

شارك في بطولة المسرحية بجانب هنيدي كل من نرمين الفقي، محمد ثروت، أحمد سلطان، نانسي صلاح، محمود حافظ وآخرين، وهي من إخراج خالد جلال، وتدور أحداثها حول عودة “رمضان مبروك” لإدارة مدرسة بعد طلب مالكتها منه مساعدته في إدارتها، ولكن يواجه مجموعة من المواقف التي تعيقه عن هدفه في إطار كوميدي اجتماعي ساخر.