"إبادة".. جون كوزاك يعترض على كلمة كامالا هاريس في حملتها الانتخابية

علق الممثل الأمريكي جون كوزاك، على كلمة المرشحة المحتملة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، كامالا هاريس بإحدى جولات حملتها الانتخابية.

وتحدثت كامالا هاريس خلال كلمتها عن وقف الحرب في قطاع غزة، وأن لابد من إيجاد حل لهذه المأساة، وقام كوزاك بإعادة نشر كلمة كامالا هاريس عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "انها ليست حرب، بل إبادة جماعية، الرهائن على الجانبين، نتنياهو لا يبالي بالرهائن الإسرائيليين، وما هو حال الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون ويموتون بمسلخ في الهواء الطلق إذا لم يكونوا رهائن؟".

ويواصل جون كوزاك فضح مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر نشر صور ومقاطع فيديو من القصف المتواصل على قطاع غزة واستشهاد ونزوح الآلاف من الأسر الفلسطينية على مرأى ومسمع من الجميع وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي بلا حدود".

وكان جون كوزاك من أول المشاهير الذين دعموا القضية الفلسطينية منذ الحرب على غزة في شهر أكتوبر من العام الماضي، وشن هجومًا ضد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن بسبب تجاهله ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم ومجازر بحق الشعب الفلسطيني، وكان من أول النجوم الذي وقعوا عريضة طالبوا خلالها بوقف فوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني.

يذكر أن جون كوزاك يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم التشويق "Fog of War"، وفيلم الكوميديا "My Only Sunshine".

