شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وكندة علوش ورانيا يوسف يخطفون الأنظار بحفل هشام نزيه بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

حضر عدد من الفنانين على السجادة الحمراء الخاصة بحفل الموسيقي هشام نزيه المقام ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، منهم: لبلبة، المخرج هاني خليفة، إنجي علاء، عمرو منسي وزوجته، رانيا يوسف، أحمد حاتم، إنجي كيوان، نيللي كريم، المخرج محمد شاكر خضير، تارا عماد، أمير المصري، داليا شوقي، ركين سعد، أحمد داود وزوجته علا رشدي، كندة علوش، تامر هجرس، عمر عبد العزيز ومحمد العدل وابنته ريم العدل، طارق العريان وزوجته نيكول سعفان، هنا يسري، نينا مغربي، كريم قاسم.

وحضر أيضا كل من: آسر ياسين وزوجته، نسرين طافش، الناقد طارق الشناوي، المخرج عمر هلال، المخرج أمير رمسيس، ياسمينا العبد، السوبرانو أميرة سليم، الكاتب أحمد مراد، مروان حامد، كريمة منصور، جيهان خليل، بشري، بسنت صيام.



هشام نزيه

ألف هشام نزيه الموسيقى التصويرية لأكثر من 40 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً، منها: مسلسل مارفل Moon Knight الذي نال عنه ترشيحاً لجائزة أفضل موسيقى تصويرية ضمن النسخة الـ74 من جوائز إيمي والتي تُعد أرفع الجوائز التليفزيونية عالمياً، كما رُشح عنه لجائزة الموسيقى التصويرية العالمية، ودُعي لعضوية أكاديمية فنون وعلوم السينما المانحة لجائزة الأوسكار الشهيرة، وهو أول موسيقي ينال جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2018) تقديراً لتميز مسيرته.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.



كندة علوش فى حفل هشام نزيه في مهرجان الجونة