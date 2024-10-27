تأجيل مسلسل رانيا يوسف بسبب “مهرجان الجونة السينمائي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسببت مشاركة الفنانات رانيا يوسف ومي سليم ولقاء الخميسي في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في تأجيل تصوير مشاهدهن في مسلسل “روج أسود”، رغم أن المتبقي من التصوير أقل من نصف مشاهد العمل.

وأفادت بعض المصادر أن المخرج محمد عبدالرحمن حماقي اتخذ قرارًا بتصوير عدد من المشاهد الخارجية، لا يتواجد أبطال العمل بها، وذلك لإتمام مونتاج بعض الحلقات لتكون جاهزة للعرض.

مسلسل “روج أسود” يشارك به عدد من النجوم في مقدمتهم: رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، وكريم العمري وعابد عناني ومحمد الدسوقي، ومن تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

تدور أحداث المسلسل حول قضايا حقيقية من داخل محكمة الأسرة المصرية وهو مكون من 30 حلقة، والمسلسل من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره والمونتاج ليكون جاهزًا على العرض للجمهور.