موسوعة غينيس: شيرين عبد الوهاب تتصدر قائمة أفضل مئة فنان عربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، دخول النجمة شيرين عبد الوهاب ضمن قائمة أفضل مئة فنان عربي، لأنها الفنانة العربية الوحيدة التي بقيت لأطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجاً.

وكشف الحساب الرسمي لموسوعة “غينيس”، تصدّر شيرين عبد الوهاب قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي الأكثر استماعاً لمدة 11 أسبوعاً متتالياً، بدءاً من 16 آذار (مارس) 2024، وذلك من خلال العديد من الأغاني، منها “كلام عينه”، “الوتر الحسّاس”، “صبري قليل”، وغيرها الكثير من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور.

يُذكر أن ألبوم “نساي”، الذي طرحته شيرين عبد الوهاب عام 2018 حقق نجاحاً باهراً، إذ احتلت أغانيه المراكز الأولى في مختلف القوائم الموسيقية، ولا يزال هذا الألبوم يحقق النجاح حتى يومنا هذا.

وكانت شيرين قد طرحت أخيراً أكثر من أغنية استطاعت أن تتصدّر من خلالها “الترند” رغم تدخل شركة “روتانا” وحذف هذه الأغاني من على مختلف منصات السوشيال ميديا.

ومن ناحية أخرى، تستعدّ شيرين عبد الوهاب خلال الأشهر المقبلة لإحياء حفل جديد في دبي، وبالتحديد في 13 كانون الأول (ديسمبر)، وذلك بعد غيابها منذ فترة بسبب أزمتها الأخيرة مع شركة “روتانا”.