“بعد التصعيد في لبنان.. كارول سماحة بتصريح ناري: “جبناء”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وازدياد الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن غضبها واستيائها مما وصفته بالاعتداءات الوحشية على المدنيين في بيروت.

ونشرت سماحة تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، قائلة: “جبناء.. كل ما فشلوا بالغزو البري بيفرغوا حقدهن وإجرامن على المدنيين ببيروت!”. وأضافت في رسالتها الموجهة إلى الاحتلال: “صهاينة شياطين ما بيفهموا غير بالتخريب والتدمير”.

وتأتي تصريحات كارول سماحة في وقت حساس للغاية، حيث تشهد بيروت وضواحيها استهدافاً متكرراً جراء التصعيد العسكري المستمر، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين. وتعد سماحة من أبرز الشخصيات العامة اللبنانية التي رفعت صوتها احتجاجاً على هذا التصعيد، داعية إلى إنهاء هذه الهجمات التي تطال الأبرياء وتدمر البنية التحتية في البلاد.

يُذكر أن كارول سماحة لطالما عبّرت عن مواقفها الوطنية والإنسانية في مختلف المناسبات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي تمس الشعب اللبناني.