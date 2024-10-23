أنجلينا جولي تثير التكهنات حول علاقتها بـ أكالا.. أمضت ليلتين معه في لندن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: زعمت تقارير إعلامية أن علاقة الممثلة الأميركية أنجلينا جولي والمغني البريطاني أكالا، انتقلت إلى مستوى أكثر جديّة.

وذكر موقع Page Six أن جولي (49 عاماً) وأكالا (40 عاماً) قضيا ليلتين معاً في العاصمة البريطانية لندن.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة “صن” الأميركية، أن نجمة هوليوود “تسلّلت مع الموسيقي إلى جناحها الفندقي في فندق كورينثيا الأسبوع الماضي”.

ونقل عن مصدر مطلع قوله: “قضى الثنائي ليلتي الأربعاء والخميس معاً داخل الفندق ولم يغادرا”، موضحاً أن أكالا انضمّ إلى الممثلة بعد ساعتين من وصولها.

وأضاف المصدر: “تسلّل أكالا خارج الفندق عبر إحدى سيارات أنجلينا يوم الجمعة، قبل ساعتين من العرض الأول لفيلمها الجديد في معهد الفيلم البريطاني”، في إشارة إلى فيلم جولي الجديد “ماريا”، والذي عُرض في مهرجان لندن السينمائي. وتابع: “إنهما يستخدمان سيارات منفصلة ومداخل سرّية لإبقاء علاقتهما طي الكتمان، لكن الأمر حقيقي.

وتجدر الإشارة إلى أن جولي وأكالا تواجدا في مهرجان لندن السينمائي، ولكن تمّ تصويرهما وهما يصلان بشكل منفصل. وأشار تقرير الصحيفة الأميركية إلى أن الثنائي تناولاعشاء رومانسياً بعد العرض في أحد المطاعم الراقية.

وسبق أن تحدثت وسائل إعلامية من بينها موقع InTouch عن علاقة عاطفية تجمع النجمين بعد تواجدهما في مناسبات عديدة معاً، لكن وسائل أخرى، على رأسها موقع People نقلت عن مصادر قريبة من جولي وأكالا أنهما “مجرد صديقين يتقاسمان نفس الشغف عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاجتماعية والإنسانية”.