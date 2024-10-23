بريتني سبيرز بفستان أبيض وطرحة: ‘تزوجت نفسي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت نجمة البوب بريتني سبيرز جمهورها بإعلانها “زواجها بنفسها”، بعد عام على طلاقها من عارض الأزياء الإيراني – الأميركي سام أصغري.

ونشرت سبيرز (42 عاماً) مقطع فيديو وهي ترتدي فستان زفاف حريرياً أبيض وطرحة دانتيل، عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، مرفقاً بتعليق: “اليوم الذي تزوجت فيه نفسي”.

وتابعت: “أعيد هذا ولو أنه قد يبدو محرجاً أو غبياً، لكنني أعتقد أنه أروع شيء قمت به على الإطلاق!”. وظهرت سبيرز وهي تقف أمام الكاميرا بإطلالة العروس البيضاء وتعدّل طرحتها، على أنغام أغنية “حقول الذهب” (Fields of Gold) لستينغ.

وكانت سبيرز شاركت صورة بالفستان نفسه من دون الطرحة منذ أسبوع، مرفقة بتعليق: “بعد شهر من زواجي في مثل هذا اليوم، تزوجت نفسي”.

يُذكر أن بريتني وسام عقدا قرانهما في 9 حزيران (يونيو) 2022 في حفل مرصع بالنجوم داخل قصر سبيرز السابق في ثاوزاند أوكس، بعد أقل من شهر من إجهاضها، وكانا يخططان “لمواصلة محاولة توسيع عائلتنا الجميلة”، ما لم يحدث بسبب طلاقهما.