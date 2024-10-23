خالد سليم يكشف سرّاً عن تجربته مع عادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على هامش النجاح الكبير الذي حققه حفله في “مهرجان الموسيقى العربية” الـ32، كشف الفنان خالد سليم أن شغفه بالموسيقى بدأ منذ سنّ السابعة، مستعيناً بآلة ميلوديكا صغيرة، وقد شجّعه أهله على تطوير موهبته، مما عزّز لديه الثقة بالنفس وحفّزه على تحقيق أحلامه، مؤكداً تأثره بعمالقة الغناء العربي مثل عبد الحليم حافظ وفيروز، وسعيه لتحقيق حلمه بأن يصبح مطرباً مثل هؤلاء النجوم.

وأكد خالد أن نجاحه لم يقتصر على الغناء، بل امتد ليشمل عالم التمثيل، حيث قدّم العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي حققت نجاحاً كبيراً، خاصة مع أدائه لشخصيات متنوعة، مما زاد من شعبيته لدى الجمهور. ورغم نجاحه في التمثيل، يؤكد سليم أن الغناء هو حبّه الأول وشغفه الأكبر.

وعبّر خالد سليم عن إعجابه بالفنانين الكبار الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، مثل عبد الحليم حافظ وفيروز ووردة ومحمد عبد الوهاب، كاشفاً أنه تأثر بأسلوبهم وأدائهم، وهو ما أثرى تجربته الفنية وجعلها مميزة.

وعن حياته الشخصية، قال سليم: “زوجتى خيرية بتحب خالد سليم المطرب أكتر من الممثل وفوجئت بي كممثل في التلفزيون لدرجة أنه لما كانت بتخلص حلقة من مسلسل كانت بتسألني هيحصل إيه بكرة!”.

وعن تجربته في التمثيل أمام الفنان عادل إمام، قال خالد سليم: “أعتبر نفسي محظوظ إني اشتغلت مع “الزعيم” وكنت مرعوب في أول مشهد لي معه، وكان فيه قلم في آخر المشهد واتعاد تلات مرات وطلع قلم بس خفيف، وأول ما العمل اتعرض عليَّ من المخرج رامي إمام مضيت على بياض وقولت كفاية إنى هقف قدّام الفنان عادل إمام”.

وعن مشاريعه المستقبلية، قال خالد سليم: “عندى فيلم هينزل قريب اسمه “في القلب”، وعندي مسلسلين اسمهم “السجل الأسود” و”بدون مقابل” ومسلسل لرمضان هذا العام”.