منة شلبي ترفع منسوب التشويق لفيلم “الهوى سلطان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت الفنانة منة شلبي جمهورها لفيلمها الجديد “الهوى سلطان”، الذي يشاركها بطولته الفنان أحمد داوود ومن المقرر عرضه في دور السينما في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ونشرت منة شلبي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” الإعلان الرسمي للفيلم، وعلّقت عليه قائلةً: “تم إطلاق الإعلان الرسمي للفيلم المنتظر “الهوى سلطان” وهو بطولة: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، وجيهان الشماشرجي…، ومن إخراج هبة يسري”.

كما نشرت منة البوستر الرسمي للفيلم، وعلّقت عليه بقولها: “”الهوى سلطان” يُعرض قريباً في مصر وكل الدول العربية، مستعدين تعرفوا قصة سارة؟”.

وكانت منة شلبي قد كشفت سبب غيابها عن السينما لمدة عامين، قائلةً: “مكنش عندي حاجة حلوة وآخر مرة عرض عليَّ فيلما “الجريمة” و”زيكو”، وبعدها مجاليش فيلم حلو من وجهة نظري”.

وأشارت شلبي إلى أن السينما تحتاج الى المزيد من الأفلام، وبخاصة تلك التي تحمل مشاعر والبعيدة عن العنف، موضحةً: “إحنا محتاجين أفلام أكتر في السينما وأفلام يكون فيها مشاعر، ومعنديش إجابة ليه الأفلام اللي فيها عنف موجودة واللي فيها مشاعر لأ، وأنا كل ما ييجي فيلم أكون مصدّقاه بعمله”.

وعن تفاصيل فيلم “الهوى سلطان”، قالت منة شلبي: “فيلم بسيط ولذيذ ومش مكلكع، وبقدّم فيه دور بنت لطيفة جداً عندها علاقة بصديقة ومتربين مع بعض، وأحمد داود أعرفه من زمان وهو شخص لطيف ودؤوب وبيحب شغله جداً، وأحمد خالد صالح حبيب قلبي وحبيبي هو وهنادي، وجيهان الشماشرجي خطيرة وعماد رشاد متربية عندهم في البيت وسوسن بدر حبيبة قلبي”.

ويشارك في بطولة فيلم “الهوى سلطان” عدد من الفنانين منهم: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي…، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.