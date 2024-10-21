هل تتذكرون الفنان فاروق فلوكس؟.. هكذا ظهر في يوم ميلاد ابنته

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - تصدر الفنان فاروق فلوكس ترند مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما نشرت ابنته السيدة يسر فلوكس صورتين تجمعهما في ظهورٍ نادرٍ له، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك"، احتفالاً بيوم ميلادها في أجواء عائلية.

فاروق فلوكس يتصدر الترند بعد ظهوره في يوم ميلاد ابنته

ظهر الفنانمن خلال صورتين نشرتهما ابنته معه عبر حسابها على "فيسبوك"، وهما يحتفلان بيوم ميلادها، وكانت المفاجأة أنه أهداها هدية عروسة، وذلك في ظهورٍ نادرٍ له، وعلقت يسر على مشاركتها قائلة: "انا بنت ابويا.. البنت حتفضل بنت صغيرة بضفاير مهما كبرت و بقت شخصية اعتبارية في الحياة". وأكملت يسر: "النهاردة عيد ميلادي ال 46 وابويا عم فلوكس جابلي احلى هدية اي بنت تستناها من باباها جابلي عروسة علشان العب بيها واصر احطها في أوضتي قلتله ححطها في مكتبي". وانهت:"ربنا يخليك ليا يا عم فلوكس حتفضل البطل في كل الروايات حتفضل رمز لكل حاجة في حياتي.. الاب هو الدفا والامان هو الحنية كلها.. بحبك يابابا ربنا يخليك لينا".

أعمال الفنان فاروق فلوكس

يُذكر أن الفنانله العديد من الأفلام التي لاقت نجاحاً كبيراً: منها "خلي بالك من جيرانك، السكاكيني، شيء من الحب، وقدم أعمالاً مسرحية شهيرة منها "الواد سيد الشغال" مع الزعيم. وكان آخر ظهور على شاشة التليفزيون عام 2017 من خلال مسلسل "الأب الروحي"، وتجسيده شخصية مراد الفخراني، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

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