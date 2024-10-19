شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي: المسرح هو من علمنا الحب والمقاومة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة السادسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، دورة الفنان فؤاد المهندس، وبرئاسة الفنان عمرو قابيل، وذلك على مسرح السامر، وحضر الحفل لفيف من الفنانين العرب والمصريين، وقدم الحفل الفنان عمرو عبد العزيز.

وبدأ الفنان عمرو قابيل مؤسس ورئيس المهرجان كلمته بطلب من الحضور بالوقوف دقيقة حداد على شهداء حادث جامعة الجلالة رحمة الله عليهم، واستهل كلمته قائلاً: هذا المشروع الثقافي الذي قدمناه لبلادنا الحبيبة بإيمانا راسخ على تأثير المسرح الجامعي على كل المستويات، فهي الجامعة لكل من يساهم في بناء الإنسان، هي العقل والجسد والروح تلك التي يحييها أبو الفنون "المسرح".

وتابع قابيل: لقد بذلنا ومازلنا نبذل الكثير لإستمرار هذا المشروع مدعومين بدولة قوية تؤمن ايماناً عميقاً بشبابها، في كل عام تضعنا الحياة في اختبار صعب وفي كل عام نجيب بذات الإجابة الحياة لنا، ملكنا نحن، والمسرح هو من علمنا الحب والحق والمقامة أمام القبح والذل والحزن والموت، ولم يكن نجاح الملتقى محض صدفة ولكن اصرار أن نكون على قدر هذه المسئولية وأقول مجددا لقد حلمنا حتى استطعنا أن نعبر لأرض الواقع، ولأن النجاح لا يكون ابداً إلا من خلال حلفاء. لهذا النجاح فاسمحوا لي أتقدم بالشكر لكل من أمن بنا وساعدنا.