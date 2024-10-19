شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين وإسلام زكى وأميرة نور فى عزاء أحمد على موسى مسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين والشعراء والملحنين والموزعين على حضور عزاء الراحل الشاعر أحمد على موسى، المقام حاليًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث حضر كل من الملحن إسلام زكى، والملحن عمرو مصطفى والفنان نادر نور والمذيعة أميرة نور، والمهندس هانى محروس، والاعلامى محمد فاروق، والشاعر خالد تاج الدين.

وتستقبل عائلة الشاعر أحمد على موسى عزاء الفقيد بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، حيث يستقبل العزاء شقيق الراحل محمود على موسى ونجله سيف الدين أحمد على موسى، وخال نجله محمود خليل، وزوجة الراحل نيللى خليل.

وحرص عدد من الفنانين والموسيقيين على حضور جنازة الشاعر الراحل أحمد على موسي، حيث شيعت جنازته الأيام الماضية من مسجد السيدة نفيسة، ودفن جثمانه بمقابر الأسرة، منهم الفنان رامي صبرى والملحن عمرو مصطفي، والملحن محمد عبد المنعم.

يذكر أن أبرز أعمال الشاعر الراحل، هي: أغنية تملي معاك للهضبة عمرو دياب وأغنية غمضت عينى لرامى صبرى، وأغنية "عاشق سحر عينيك" لفارس، وأغنية جات تصالحني لمصطفى قمر، وأغنية يا دايرة لعمرو مصطفى، وأغنية من أول عمرى لفضل شاكر وأغنية بناء على رغباتك لأصالة.

وكانت آخر بوستات الشاعر أحمد على موسى، يرثى والدته عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: زى النهاردة كان أسواء يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي، ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش.. الله يرحمك يا ست الكل، ويجمعني بيكي علي خير".



عزاء أحمد على موسى (1)



عزاء أحمد على موسى (3)



عزاء أحمد على موسى (4)



عزاء أحمد على موسى (5)



عزاء أحمد على موسى (6)



عزاء أحمد على موسى (7)



عزاء أحمد على موسى (8)



عزاء أحمد على موسى (9)



عزاء أحمد على موسى (10)



عزاء أحمد على موسى (11)



عزاء أحمد على موسى (12)



عزاء أحمد على موسى (13)



عزاء أحمد على موسى (14)



عزاء أحمد على موسى (15)



عزاء أحمد على موسى (17)



عزاء أحمد على موسى (19)



عزاء أحمد على موسى (20)



عزاء أحمد على موسى (21)



عزاء أحمد على موسى (22)



عزاء أحمد على موسى (24)



عزاء أحمد على موسى (25)



عزاء أحمد على موسى (26)



عزاء أحمد على موسى (28)



عزاء أحمد على موسى (29)



عزاء أحمد على موسى (30)



عزاء أحمد على موسى (31)



عزاء أحمد على موسى (32)



عزاء أحمد على موسى (33)



عزاء أحمد على موسى (34)



عزاء أحمد على موسى (35)



عزاء أحمد على موسى (36)



عزاء أحمد على موسى (37)



عزاء أحمد على موسى (38)



عزاء أحمد على موسى (39)



عزاء أحمد على موسى (40)



عزاء أحمد على موسى (41)



عزاء أحمد على موسى (42)



عزاء أحمد على موسى (43)



عزاء أحمد على موسى (44)



عزاء أحمد على موسى (45)



عزاء أحمد على موسى (46)



عزاء الراحل الشاعر أحمد على موسى



الشاعر الراحل أحمد على موسى



أميرة نور فى عزاء أحمد على موسى مسجد الشرطة



عزاء أحمد على موسى مسجد الشرطة