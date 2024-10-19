شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد جمهور تامر عاشور على دار الأوبرا قبل حفله بمهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ جمهور النجم تامر عاشور التوافد بكثافة مبكرا إلى دار الأوبرا المصرية قبل حفله، ويُحيي تامر عاشور حفله اليوم مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سعيد كمال فى ليلة إضافية بعد حفلته الأولى التى كانت أمس وكانت كاملة العدد.

مهرجان الموسيقى العربية الـ 32 تضمن عددًا كبيرًا من الفعاليات الفنية، والحفلات الغنائية والموسيقية، حيث تشهد الفعاليات خلال الأيام المقبلة من المهرجان حفلات: هاني شاكر، عمر خيرت، أحمد جمال، فرقة الموسيقى العربية للتراث أحمد إبراهيم قيادة المايسترو فاروق البابلى، محمود درويش وفرقته كنوز، الليلة العمانية قيادة المايسترو امير عبد المجيد، فرقة الايقاعات الشرقية الفنان سعيد الارتيست، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية قيادة المايسترو محمد عبد الستار، نادية مصطفى، محمد محسن.

بينما تختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ32 يوم 24 أكتوبرالجاري، بحفل غنائي ضخم للفنانة مي فاروق قيادة المايسترو تامر فيظى، صوليست (عود) الفنان إسلام القصبجى، صوليست (كمان) الفنان مصطفى داغر.



بدء توافد جمهور تامر عاشور على دار الأوبرا



بدء توافد جمهور تامر عاشور على دار الأوبرا قبل حفله بمهرجان الموسيقى العربية



بدء توافد جمهور تامر عاشور



جمهور تامر عاشور



جمهور تامر عاشور