وزير الثقافة يلتقي سفيرة رومانيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين



ياسر رشاد - القاهرة - التقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، السفيرة أوليفيا نوديران، سفيرة رومانيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين مصر ورومانيا.

تناول اللقاء بحث عدد من المبادرات والمشروعات الثقافية المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين البلدين، منها الإعداد للاحتفاء بمرور 120 عامًا على العلاقات الثنائية بين البلدين ، وذلك بتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية المشتركة، كما تناول اللقاء أطروحات المشاركة الرسمية الرومانية الأولى في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، إلى جانب التعاون في مجال صناعة السينما، خاصة "سينما الشباب"، وتبادل المشاركة في المهرجانات السينمائية في البلدين، كما استعرض اللقاء آليات التعاون في مجال الترجمة، وإلقاء الضوء على الثقافتين المصرية والرومانية من خلال تبادل الترجمة بين البلدين.

و أكد وزير الثقافة عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، والروابط الثقافية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والروماني، وأوضح أهمية تعزيز التعاون مع رومانيا في المجال الثقافي، مشيراً إلى أن التبادل الثقافي يُمثل وسيلة فعالة لتعزيز الحوار بين الشعوب، وبناء جسور التواصل الحضاري، وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص التي يمكن استغلالها لتعميق التعاون في الفنون والثقافة بين البلدين.

ومن جانبها، أعربت سفيرة رومانيا بالقاهرة، عن سعادتها بالتعاون المستمر مع وزارة الثقافة المصرية، وأكدت على استعداد رومانيا لدعم كافة الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التعاون الثقافي، مشيرةً إلى أن الثقافة تؤدي دوراً أساسياً في تعزيز التفاهم بين الدول.