شاهدوا فؤاد عبد الواحد يطرح أغنية جديدة بعنوان كلام اللي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - طرح الفنان فؤاد عبد الواحد أغنية جديدة بعنوان "كلام اللي" وهي من كلمات أصايل، وألحان فايز السعيد. وقد أعلن حساب روتانا موسيقى فيديو تضمن مقطعاً من الأغنية وكتبت: "وفديتك كثر ما اتفدى طيوفك، جديد الفنان فؤاد عبدالواحد "كلام_اللي" الأغنية من إنتاج شركة روتانا وتقول كلماتها:

أنا أكبر من كلّام اللّي يقول وما يهم شـقال

وغلاتك في سما عيني يطيح الكون ما طاحت

أشوفك فوق يا كل الغرام وحب ما ينطال

وآحس روحي على غصن الوله في غيبتك ناحت

نبض قلبي ونظر عيني إذا شفتك يرِد الحال

ونفوس بجيِّتك طبعاً قسم بالله ما ارتاحت

يا حبٍ ثابتٍ فيني شموخه من شموخ جبال

كفوفٍ وِدّها تزيح الجبل لكن ما زاحت

نشاطات الفنان فؤاد عبد الواحد

يستعد الفنان فؤاد عبد الواحد في 17 أكتوبر إحياء أولى حفلات موسم الرياض بمشاركة كل من الفنان عايض والفنان جواد العلي على مسرح أبوبكر سالم في البوليفارد ستي، بتنظيم من شركة بنش مارك.

كما كان الفنان فؤاد عبد الواحد قد أحيا مؤخراً عدداً من الحفلات كان منها حفله مع آمال ماهر بمدينة الطائف، وحفل آخر معها في مدينة أبها على مسرح جامعة الملك خالد، وجاءت هذه الحفلات ضمن حفلات جولة المملكة، وكانت برعاية برنامج جودة الحياة وتنظيم شركة بنش مارك، كما أحيا حفلاً مع الفنانة يارا،‬ ضمن مهرجان دار الزين‬ بمدينة العين بالإمارات العربية المتحدة، وحفلاً مع الفنانة أنغام بالكويت أيضاً.

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