نيكول كيدمان في موقف سيّء تجاه سلمى حايك، لن تصدّقوا ماذا فعلت أمام المصوّرين

أصبحت نجمتا السّينما نيكول كيدمان وسلمى حايك على ألسنة الجميع بعد حادثة وقعت خلال حدث “بالنسياغا” في أسبوع الموضة في باريس. أثناء جلسة التّصوير، تم التقاط ردّ فعل كيدمان بشكل سلبيّ عندما حاولت حايك تعديل وضعها لمساعدة المصوّرين خلال جلسة التّصوير. وكانت كاتي بيري حاضرة أيضًا في مكان الحادث.

وبحسب بعض المتابعين والتّقارير، فإن كيدمان قالت لحايك: “لا تلمسيني”، بعد أن أبعدت يدها عن جسدها. وكان المصوّرون قد طلبوا تصوير كيدمان وحايك معًا، لكن نيكول رفضت.

ولم تبدو حايك سعيدة وسُمعت وهي تقول لكيدمان: “نعم، تصرّفي بلطف” وهي تغادر، بينما تعتذر أيضًا للمصوّرين.

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وبعد هذه الحادثة، لم يعلّق أيٌّ منهما على الأمر، ولم تتِم رؤيتهما معًا لبقيّة الحدث في تلك الليلة.