شيماء سيف تنشر فيديو جديد.. والجمهور: يا سلام على الرشاقة والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة شيماء سيف متابعيها، مقطع فيديو تستعرض خلاله رشاقتها، وذلك عقب قيامها بإجراء عملية جراحية للتخلص من الوزن الزائد.

ونشرت شيماء، الفيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت وهي ترقص على أنغام "دب دب" للفنان أحمد سعد.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "يا سلام على الرشاقة والجمال، كنتي قمر وبقيتي قمرين، عسل، ما شاء الله دمك خفيف وعندك قبول في كل حالاتك، أحلى فنانة كوميدية، أخف دم في الدنيا".

يُذكر أن الفنانة شيماء سيف شاركت مؤخرا في بطولة مسرحية ملك والشاطر، بطولة يسرا، أحمد عز، سيد رجب، مصطفى غريب، والتي عرضت في المملكة العربية السعودية.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Shimaa Seif‎‏ (@‏‎shimaaseif‎‏)‎‏

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