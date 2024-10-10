ناصر القصبي: نجاح Arabs Got Talent يعتمد على حجم المواهب

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق برنامج Arabs Got Talent في موسمه الجديد مع لجنة تحكيم تضم ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف، يوم الأربعاء 16 أكتوبر على شاشة MBC مصر".

أعرب ناصر القصبي عن سعادته للعودة إلى البرنامج، قائلًا:" هناك برامج باتت بمثابة محطات في تاريخ الإعلام وحققت نسب مشاهدة ومتابعة وتفاعل غير مسبوق، وArabs Got Talent هو حتماً أحد أبرز تلك البرامج".

وأضاف: "أعتقد أن عودتنا ستخلق حنيناً لدى الناس إلى البرنامج بعد فترة انقطاع." وحول انضمام باسم يوسف إلى لجنة التحكيم، علّق ناصر القصبي: "سيمنح انضمام باسم يوسف قيمة مميزة للبرنامج، لا سيما بسبب الكيمياء اللطيفة التي تولّدت بيننا كأعضاء لجنة التحكيم، ولعلّ روح باسم الجميلة خلقت توليفة عفوية وفورية. ما يميز باسم هو الذكاء الحاد وحضوره الفريد، فهو شخص حقيقي وأحيّيه على أدائه المميز ".

ناصر القصبي: البرنامج يعتمد على حجم المواهب

وتابع ناصر القصبي: "برنامجنا يعتمد في نجاحه على حجم المواهب، فكلما كان مستوى المواهب أعلى، كلما كان جو البرنامج أكثر سخونةً وكذلك تكون المنافسة، الأمر الذي ينعكس على المُشاهدة من جهة، وعلى أدائنا كلجنة تحكيم من جهة أخرى، فنحن نتفاعل مع المشتركين، شأننا في ذلك شأن المشاهدين من عشاق المواهب المتميزة والمتفرّدة." وختم القصبي: "جمهورنا بانتظار موسم حافل، وأتمنى أن يكون الموسم السابع جديراً بانتظار الجمهور ومحبته وثقته."

يعرض برنامج Arabs Got Talent على MBC مصر، كل أربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأربعاء المقبل 16 أكتوبر 2024.