شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وسلطنة عمان والإمارات يحصدون جوائز مهرجان ظفار الدولى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان ظفار الدولي للمسرح فى دورته الأولى، تحت رعاية الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، والذي نظمته بلدية ظفار بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للمسرح خلال الفترة من 2 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة 350 فنانًا وفنانة يمثلون 50 دولة من خلال 35 عرضًا مسرحيًا تُقام على خشبة مسرح المروج ومجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة ومسرح أوبار، والتي حظيت بمتابعة كبيرة من قبل محبي المسرح.

وحضر حفل الختام الذي أخرجه المخرج مازن الغرباوي، الكثير من نجوم العرب والأجانب منهم الفنان أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والفنان مجدي كامل، والفنان سامح الصريطي، والفنان الكويتي داوود حسين، والفنان السعودي سامي الجمعان، والفنانة الأردنية أمل الدباس، والفنانة مروة عبد المنعم، والدكتور جبار جودي نقيب الفنانين بالعراق، والفنان الكويتي محمد المنصور، وكوكبة من نجوم الفن في سلطنة عمان.

وجاءت نتائج الدورة الأولى من المهرجان كالتالي: أولاً في مسار المونودراما حيث حصل على أفضل ممثل من سلطنة عمان الفنان وليد شعبان، وحصل على أفضل سينوغرافيا عرض “not me” من رومانيا، أفضل جائزة إخراج حصل عليها إسبانيا عن عرض " فريدا"، أما جوائز مسابقة المسرح الثنائي فقد حصل على جائزة التأليف الموسيقي عبد الرزاق مطرية من دولة الأردن، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل ممثلة ذهبت إلى مرام أبو الهيجة ، وجائزة لجنة تحكيم الخاصة ذهبت إلى الفنان محمد الرقادي من سلطنة عمان.

أما مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة حصل على جائزة أفضل فكرة ذهبت إلى عرض "رحمة بصورة" من سلطنة عمان، أما جائزة التمثيل فقد ذهبت إلى محمد بدر من مصر، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت إلى جمهورية العراق عن عرض "أمكنة إسماعيل"، أما جوائز مسابقة مسرح الطفل والنشء فقد حصل على أفضل استعراضات مسرحية العالم الآخر من الإمارات، وحصل على جائزة أفضل إضاءة محمود الحسيني عن مسرحية الجميلة والوحش من مصر، وحصل على جائزة أفضل مؤثرات بصرية حصل عليها مسرحية العالم الآخر من الإمارات، وجائزة أفضل أزياء ذهبت كذلك لعرض العالم الآخر، أما جائزة الموسيقي ذهبت إلى مسرحية الجميلة والوحش من مصر، وذهبت جائزة الديكور كذلك لمحمود ملاح لمسرحية "الجميلة والوحش"، وجائزة أفضل نص مسرحي ذهبت إلى حمد الظنحاني من الإمارات,وأفضل ممثل حصل عليها عادل سبيت من عرض العالم الآخر للإمارات، وجائزة أفضل ممثلة ذهبت إلى فاطمة النوبي عن عرض الجميلة والوحش من مصر، وذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى مسرحية راعي الصحراء من تونس، وجائزة أفضل إخراج ذهبت لحازم القاضي عن الجميلة والوحش.

بينما مسابقة المسرح الجماهيري فقد حصل جائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت إلى مسرحية "كلب الست" من فلسطين، وجائزة أفضل مؤثرات بصرية ذهبت لمسرحية" الإبرة" من الإمارات، وأفضل استعراضات لمحمود نوح عن عرض" مع الشغل والجواز" وأفضل موسيقي لأحمد حسني عن عرض مع الشغل والجواز، وأفضل أزياء حصل عليها عرض صبوحة والنصيب، لسلطنة عمان وحصل على أفضل إضاءة مسرحية " النوخذة" لسلطنة عمان، وحصل على جائزة أفضل ديكور هيثم سويلم عن مسرحية " النوخذة"، وجائزة أفضل مؤلف ذهبت إلى علي بن عبد النبي الزيدي لمسرحية "كلب الست" من فلسطين، وجائزة أفضل ممثلة حصلت عليها نغم صالح عن مسرحية مع الشغل والجواز من مصر، وأفضل ممثل حصل عليها أمير عبد الواحد من مسرحية مع الشغل والجواز من مصر، وحصل على أفضل مخرج خالد الشنفري عن مسرحية النوخذة.

أما مسابقة العروض الكبري فقد حصل على أفضل نص مسرحية خلاف من العراق، وعلى أحسن أزياء حصل عليها عرض موشكا لسلطنة عمان، وأفضل ديكور حصل عليها عرض "خلاف "من العراق، وعلى أفضل موسيقي مسرحية موشكا لسلطنة عمان، وأفضل مؤثرات بصرية لمسرحية مساء للموت من سلطنة عمان، وجائزة أفضل إضاءة حصل عليها مسرحية موشكا لسلطنة عمان، وحصل على أفضل ممثلة أولى لمسرحية موشكا، وأفضل ممثلة ثانية من عرض" خلاف" وحصل على أفضل ممثل من مسرحية موشكا، وحصل عرض روميو وجوليت من إيطاليا على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وأفضل إخراج حصل عليها منير العرقي.

وجوائز أفضل عروض متكاملة في الست مسابقات فقد حصل عليها في المونودراما مسرحية "سجين رغبة" من سلطنة عمان، والمسرح الثنائي حصل عليها عرض "فيرمورچيا" من الأردن، وفي مسابقة مسرح الشارع فقد حصل عليها عرض "ألوان الطيف" من سلطنة عمان، ومسابقة مسرح الطفل والنشء حصل على أفضل عرض "العالم الآخر" من الإمارات، أما مسابقة العروض الجماهيري حصل عليها عرض "مع الشغل والجواز" من مصر، ومسابقة أفضل عرض في مسابقة العروض الكبير ذهبت إلى عرض "موشكا" لسلطنة عمان.



مهرجان ظفار المسرحي



مهرجان ظفار المسرحي



مهرجان ظفار المسرحي