شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى فى افتتاح مهرجان نقابة الممثلين: أشكر الشركة المتحدة على دعمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حفل افتتاح النسخة السابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، المقام حاليا بأحد الفنادق المطلة على النيل، بعزف السلام الجمهورى، ثم تقديم عرض موسيقى استعراضى، ويقدم الحفل الإعلامية چاسمين طه زكى.

وقبل كلمة أشرف زكى، وقف جميع الحضور يصفق له بشدة، ثم قال: "أشكر محافظ القاهرة ووزير الثقافة على دعمهم، وأشكر الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية التى تبنت المهرجان ودعمته بشدة شكرا جدا"، مضيفا: "والمكسب الحقيقى فى المهرجان الشباب ومكسب للحركة المسرحية والمسرح طول ما هو بخير الدنيا بخير، وخدنا قرار بعمل مهرجان للفنون الشعبية، برئاسة أستاذ أشرف طلبة، وهنعمل مهرجان للتمثيلية الإذاعية برئاسة أشرف فهمي، ومهرجان مسرح العرائس، وسعيد لأن هناك مفاجأة قريبًا في الإسكندرية، وسوف نطور المسرح أكثر هناك".

وقالت الفنانة منة بدر تيسير، نائب مدير المهرجان: "النجاح سهل لكن الاستمرارية عليه صعب واحنا دائما عندنا طاقة شبابية هائلة".

ثم قال مدير المهرجان سامح بسيونى: "اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمهرجان يؤكد أهمية المهرجان".

وحضر الحفل عدد من النجوم هم: الفنان أشرف زكى، رئيس المهرجان نقيب المهن التمثيلية، وسهير المرشدى وسوسن بدر وإيهاب فهمى وروجينا و نهال عنبر سامح حسين ومحمد رياض، ورانيا محمود ياسين وعادل عزوز ونيرمين زعزع ومنة بدر تيسير ونبيل على ماهر، وياسر عزت ورضا إدريس وزينب العبد ومايا زكى، وحسنى شتا وعدد من الفنانين الشباب.

وراعى المهرجان هذا العام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتستمر فعاليات المهرجان من 9 حتى 20 أكتوبر الجاري، ويتسابق على جوائز المهرجان هذا العام 25 عرضا مسرحيًا بدلاً من عشرة كما كان مقررا.

العروض التي تتنافس علي جوائز المهرجان هذا العام هي: "بلاك" إخراج تغريد عبد الرحمن، "بيت لعبة" إخراج محمد فريد، "العشاء الأخير" إخراج إياد أمين، "العرض مستمر" إخراج أحمد الرمادي، "إليستيس" إخراج ماركو نبيل، "طار فوق الجميع" إخراج محمد صقر، "يوم سعيد جدًا" إخراج عبد الله صابر، "الشك" إخراج أحمد حتحوت، "الزواحف" إخراج محمد شحاته، "سقوط حر" إخراج محمد فرج الخشاب، "إيه كلاس" إخراج محمود سليمان، "الزائر" إخراج جاسمين أحمد، "مغلق للتحسينات" إخراج سمير أنس النيلي، "ابن الشدة" إخراج أحمد عبد الجواد، "بنت القمر" إخراج إسراء أحمد، "الشقة" إخراج يوركا، "السد" إخراج محمد عبد الوارث، "11:11" إخراج محمد علاء الدين، "الناس اللي في الثالث" إخراج علاء الوكيل، "12:12" إخراج يوسف الأسدي، "آل ويلر" إخراج أمنية حسن، "رغبة تحت شجرة الدردار" إخراج مرتينا عادل، "كارمن" إخراج عمر الحسيني، "مسرح الحياة" إخراج بدر أحمدي و"غرباء تمامًا" إخراج مينا نبيل.

مهرجان نقابة المهن التمثيلية هو حدث سنوي يهدف إلى دعم وتشجيع المواهب الشابة في مجال التمثيل والمسرح. بدأ المهرجان لأول عام 2016 تحت إشراف نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، ويركز المهرجان على تقديم أعمال مسرحية شبابية جديدة، ويتيح الفرصة للمواهب الصاعدة بجانب مختلف الأجيال من أعضاء النقابة للتعبير عن قدراتهم الفنية من خلال عروض مسرحية مميزة.



أشرف زكى فى حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية