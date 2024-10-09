صورة لـ محمد إمام تثير التساؤلات حول عمل فني جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسببت صورة نشرها الفنان صلاح عبد الله عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من داخل مكتب الفنان محمد إمام بمنطقة الشيخ زايد، في إثارة الجدل حول تحضيره لعمل فني جديد، حيث ظهر بالصورة معه عدد من الفنانين، منهم: صلاح عبد الله، أحمد آدم، محمود عبد المغني، محمد جمعة، سليمان عيد، كريم عفيفي، حمدي الميرغني، محمد ثروت وآخرون.

وبعد الجدل حول الصورة كتب صلاح عبد الله على “فيسبوك” منشوراً أوضح من خلاله أن تلك الجلسة لم يكن متفقًا عليها من قبل ولا تخص أي عمل جديد، غير أن بعض النجوم اعتادوا الذهاب إلى الفنان محمد إمام للجلوس معه بين الحين والآخر، لما عرف عن إمام من إقلاله في ارتياد الأماكن العامة والمناسبات الإجتماعية.

وأعاد صلاح عبدالله نشر الصورة وعلق عليها بقوله: “لا مسلسل ولا فيلم.. دي قعدة حلوة بصدفة أحلى جمعتنا عند الزعيم الصغير بعد فرح بنت الغالي علاء مرسي”.

ويستعد الفنان محمد إمام لبطولة مسلسل جديد يحمل اسم “الكينج”، يعرض في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته الفنانة مي عز الدين ومحمود عبد المغني وآخرون.

ويجمع هذا المسلسل بين محمد إمام ومي عز الدين بعد نجاح تعاونهما السابق في مسلسل “دلع بنات” خلال رمضان 2014، ما أثار حماس الجمهور لمتابعة العمل الجديد.