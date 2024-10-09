أحمد عز يتعاقد علي مسرحية «بيت العز» في موسم الرياض

تعاقد مؤخرا الفنان أحمد عز علي عمل مسرحي جديد بعنوان«بيت العز» ، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من موسم الرياض ،وجاري التحضير لها في الفترة الحالية.

فيلم «فرقة الموت»

في سياق اخر يواصل الفنان أحمد عز تصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم «فرقة الموت»، ومن المقرر ان ينتهي من تصوير العمل آخر شهر أكتوبر الجاري، على أن يُعرض الفيلم بالسينمات في العام المقبل 2025.

فرقة الموت يأتي بميزانية إنتاجية ضخمة، ويشهد دعم من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، والعمل من بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمنية خليل، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

فيلم فرقة الموت مأخوذ عن أحداث حقيقية، ومن نوعية الأعمال الأكشن التشويقية التاريخية، وتدور أحداثه في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر، ويجسد خلاله أحمد عز شخصية ضابط، ويدخل في صراعات مع خُط الصعيد الذي يقدم دوره آسر ياسين.

فيما تظهر منة شلبي بشخصية فتاة تدعى سميرة وتشارك في مقاومة الاحتلال البريطاني، كما تشارك أمينة خليل ضيف شرف ضمن أحداث الفيلم وتظهر بشخصية زوجة أحمد عز.

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