"اللي جاي حلو جدا".. آخر ما كتبه محمد عبدالمجيد قبل رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رحل عن عالمنا منذ قليل الملحن الشاب محمد عبد المجيد، وأعلن خبر الوفاة محمود التوني مدير شركة ميوزيك تون للإنتاج واكتشاف المواهب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وكان آخر ما نشره الملحن الراحل محمد عبد المجيد صورة له علق عليها قائلا: "اللي جاي حلو جدا جدا"

وسيتم الإعلان موعد تشييع الجنازة ومكان العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

الملحن محمد عبدالمجيد تعاون مع عدد من نجوم الغناء، أبرزهم: نداء شرارة، وبسمة بوسيل

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