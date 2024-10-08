بالصور.. أحدث ظهور لـ سلمى أبو ضيف بصحبة صديقاتها في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة سلمى أبو ضيف في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا من زيارتها الأخيرة إلى فرنسا.

ونشرت سلمى، مجموعة صور مع صديقتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أكتوبر".

وانهالت التعليقات على الصور، وجاءت كالتالي: ""جميلة وزي القمر"، "تحفة يا فنانة"، "كيوت ومبهجة"، "فظيعة صورك".

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يذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف احتفلت بحفل زفافها في يونيو الماضي، على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.، وذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء.

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