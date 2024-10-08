وفاة الملحن الشاب محمد عبدالمجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف محمود التوني مدير شركة ميوزك تون للإنتاج واكتشاف المواهب، عن وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر التوني صورة أرشيفية للملحن الراحل ونعاه قائلا: "البقاء لله في صديقي الملحن الشاب المحترم محمد عبد المجيد متتعزش على اللي خلقك يابني ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، من أشهر أعماله الفنية الصبر الجميل لمهى فتوني، أسألكم الدعاء له بالرحمة".

وسيتم الإعلان عن موعد تشييع الجنازة ومكان العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ يكشف عن تحضيرات مسلسل للنجم محمد عبده بعنوان "فنان العرب"