شكرا لقرائتكم خبر عن منصة watch it تطرح البوستر التشويقى لمسلسل 6 شهور بطولة نور النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it الإلكترونية البوستر الرسمى لمسلسل 6 شهور، استعدادا لعرض العمل خلال الفترة المقبلة بشكل حصرى عبر شاشتها، وذلك ضمن الحملة الترويجية للعمل التى بدأتها المنصة خلال الأيام الماضية.



بوستر مسلسل 6 شهور

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب نور النبوى، نور إيهاب، ومجدى بدر، مراد مكرم، بسمة نبيل، وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، وهو من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

وقدم نور النبوى فى رمضان الماضى مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وفى السينما يصور حاليا نور النبوى فيلم الحريفة 2 بطولة أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى.