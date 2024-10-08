شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 18.. إصابة ليلى بجرح فى مطاردة عشة المزوِر والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل برغم القانون بمطاردة بين وليد (هانى عادل) وعشة المزور (محمود فارس)، وحاولت ليلى (إيمان العاصى) اعتراض عشة لكنه يصيبها بسلاح أبيض تسبب في جرح سطحي بذراعها، وبعد ذهابها إلى المستشفى تجد الجرح سطحيا ولا يحتاج تدخلا جراحيا، وتبدأ بوادر استلطاف بين وليد وليلى بتبادل رسائل الاطمئنان على بعض.

وعلى جانب آخر يفتتح محمود شرشر (محمد محمود عبد العزيز) مصنع العصير الجديد في القاهرة ويجتمع بالعمال لتحفيزهم على الشغل، ويصعد محمود إلى مكتبه ليجد أكرم (محمد القس) الذى يطلب منه مساعدته بعدما أصبح وحيداً ويحارب الكل، ويطلب منه إعادة صداقتهما القديمة ولكن محمود يرفض التصاقي معه ويهدده بأن يقترب من ليلى أو يؤذيها سيقف هو أمامه.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم